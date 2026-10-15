Эксперт развеяла миф о встроенном навигаторе у кошек

23:27, 15 октября 2026, ПАИ

Миф о том, что у кошек есть встроенный навигатор и они сами находят дорогу домой, не соответствует действительности: потерявшиеся кошки чаще прячутся в труднодоступных местах. Об этом рассказала волонтёр, учредитель АНО в поддержку животных «Помоги другу» Юлия Скрипак, пишет РИАМО.

По её словам, есть принципиальная разница в поиске собак и кошек. Кошки, если никогда не видели улицы, чаще всего забиваются в подвалы, поэтому при поиске не стоит кричать и шуметь, а лучше спокойно проверить укромные места в округе, особенно подвал. Эксперт также предупредила, что не стоит выносить лоток с использованным наполнителем: это привлечёт других животных, а кошку отпугнёт.

Скрипак отметила, что потерявшаяся собака не будет вести себя на улице так же, как дома. Она вполне может не подходить к людям, хотя обычно любила всех подряд, не отзываться на кличку и убегать от тех, кто пытается помочь. Всё дело в стрессе и страхе, подчеркнула специалист.

Эксперт напомнила, что потеряться может любая собака или кошка. Это стандартная ситуация, которая требует включённости и собранности владельца животного.