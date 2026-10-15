В Роскачестве объяснили, что делать при слабом напоре воды из крана

23:54, 15 октября 2026, ПАИ

При долговременном слабом напоре воды из крана следует обратиться в УК или ТСЖ – именно они отвечают за состояние стояков и общедомовых труб. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на Роскачество.

Кроме того, можно написать в горводоканал или другую ресурсоснабжающую организацию.

Если управляющая компания или ТСЖ не реагирует на обращение либо отказывается решать проблему, нужно жаловаться в Роспотребнадзор или жилищную инспекцию. Официальный ответ должны дать в течение 30 дней. Если и это не помогло, следующий шаг – прокуратура и суд, отметили специалисты.

Они уточнили, что слабый напор воды может объясняться действиями ресурсоснабжающей организации либо проводимыми работами. При замене части труб или неполадках на линии напор способен меняться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Порой это продолжается длительное время.