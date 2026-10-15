Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Роскачестве объяснили, что делать при слабом напоре воды из крана

При долговременном слабом напоре воды из крана следует обратиться в УК или ТСЖ – именно они отвечают за состояние стояков и общедомовых труб. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на Роскачество.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Кроме того, можно написать в горводоканал или другую ресурсоснабжающую организацию.

Если управляющая компания или ТСЖ не реагирует на обращение либо отказывается решать проблему, нужно жаловаться в Роспотребнадзор или жилищную инспекцию. Официальный ответ должны дать в течение 30 дней. Если и это не помогло, следующий шаг – прокуратура и суд, отметили специалисты.

Они уточнили, что слабый напор воды может объясняться действиями ресурсоснабжающей организации либо проводимыми работами. При замене части труб или неполадках на линии напор способен меняться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Порой это продолжается длительное время.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

15 октября 2026

В Роскачестве объяснили, что делать при слабом напоре воды из крана
15 октября 2026

О судьбе и карьере: Гунтис Ламбергс побеседовал с молодёжью в Пскове
15 октября 2026

Эксперт развеяла миф о встроенном навигаторе у кошек
15 октября 2026

В Ущицкой школе Куньинского округа заработала собственная газовая станция
15 октября 2026

Выпускники проектов платформы «Россия – страна возможностей» объединяют усилия для развития Псковской области
15 октября 2026

В Себеже возродили традицию охраны границы срочниками
15 октября 2026

Карьерные консультации, дискуссии, мастер-классы: форум «Найди себя в Псковской области»
15 октября 2026

Регэтап Всероссийской научно-практической конференции «Коды Курчатова» прошёл в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...