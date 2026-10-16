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Общество

ГАИ сможет автоматически прекращать действие водительских прав с марта 2027 года

С 1 марта 2027 года Госавтоинспекция сможет прекращать действие водительских удостоверений водителей, у которых выявят медицинские противопоказания к управлению автомобилем. Основанием станет автоматический обмен данными между медицинскими организациями и ГАИ. Об этом ТАСС сообщил автоюрист Лев Воропаев.

По его словам, сотрудники Госавтоинспекции практически в режиме реального времени смогут получать информацию о заболеваниях, при которых запрещено управлять транспортом.

Если противопоказания выявят у человека, который только собирается получить водительские права, ему откажут в выдаче удостоверения. Если речь идёт о действующем водителе, его обяжут в течение трёх месяцев пройти комиссионное медицинское обследование.

Если заболевание, препятствующее управлению автомобилем, подтвердится, право на вождение прекратят автоматически, пояснил Воропаев.

Сейчас водительских прав также могут лишить по медицинским показаниям, однако процедура устроена иначе. Прокурор должен подать административный иск, а окончательное решение о прекращении права управления принимает суд.

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