Дмитрий Яковлев назвал приоритеты молодёжи при выборе первой работы

11:58, 16 октября 2026, ПАИ

Стабильность и возможность профессионально вырасти – именно это ищет молодёжь в своём первом работодателе. Об этом заявил министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев в эфире выездной студии «Первого Псковского» на всероссийском форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области».

«На самом деле в первую очередь на своей первой работе молодёжь ищет стабильность, возможность начать карьеру и профессионально вырасти. Эти вопросы мы обсуждали и сегодня, и на недавней встрече с учащимися ПсковГУ. Стабильный надёжный работодатель – это необходимость», – отметил он.

Министр подчеркнул, что у ребят обязательно должно быть своё единое пространство для жизни, творчества, образования и самореализации. Именно таким пространством и стал псковский Дом молодёжи.

«Невероятно большое количество молодых ребят пришло в наш региональный Дом молодёжи на карьерное событие «День профразвития: найди себя в Псковской области». И такое же по формату мероприятие проходит в Великих Луках. Там принимает участие и работающая молодёжь, что даёт возможность поговорить с профессиональной аудиторией ребятам, которые только начинают свой карьерный путь», – заключил Дмитрий Яковлев.

Отметим, что на площадке мероприятия работала выездная студия регионального телеканала «Первый Псковский» (госмедиахолдинг Псковской области). Студия стала главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогли получать оперативную эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Напомним, что масштабное карьерное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области» проходит в регионе в течение двух дней: в Пскове – 15 октября, в Великих Луках – 16 октября.

Центральным событием первого дня стала панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы.

На мастер-классах и интерактивных лекциях эксперты разбирали построение личного бренда, применение искусственного интеллекта в рабочих задачах, поиск наставников и управление первой зарплатой. Своим опытом поделились член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев.

В течение дня гостей ждали выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, мастер-класс «Карьера мечты» и создание профессиональной фотографии для резюме.

На HR-хакатоне представители бизнеса, работодателей и молодёжи обсудили, какие решения помогут привлечь и удержать молодых специалистов в региональных компаниях. Параллельно на площадке прошёл слёт выпускников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

16 октября в Великих Луках участники узнают, как уверенно стартовать в профессии, найти общий язык с коллегами и руководством, преодолеть карьерный застой и открыть новые возможности для роста в родном регионе. Центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области».

Организаторы события – всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых» национального проекта «Молодёжь и дети».