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Спорт

Псковичку пригласили в Москву на торжественную церемонию награждения по итогам раллийного сезона

Псковский штурман Маргарита Гребёнкина, завоевавшая кубок России по ралли в зачёте 1600Н, приглашена на торжественную церемонию награждения Gala Rally Party. Мероприятие пройдёт в пятницу, 20 ноября, в Москве в отеле «Монарх». Об этом корреспонденту ПАИ сообщила сама спортсменка.

Маргарита Гребёнкина. Фото: ПАИ

Церемония организована компанией ASMG – организатором чемпионата и Кубка России. Наградят победителей и призёров чемпионата России, а также обладателей кубка России по ралли. На сцену поднимутся более 40 лучших спортсменов, а также члены команд.

Напомним, что Маргарита Гребёнкина в этом сезоне выступала в экипаже с пилотом Александром Станововым из Ярославской области. Вместе они выиграли ралли «Белые ночи» и ралли «Пушкинские Горы», стали серебряными призёрами ралли «900 озёр», а также бронзовыми медалистами гонки «Голубые озёра».

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