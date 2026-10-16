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Общество

Псковской школе №5 исполнилось 80 лет

Средней общеобразовательной школе № 5 имени Героя России Марка Евтюхина в Пскове исполнилось 80 лет. Об этом рассказал врип главы города Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере MAX.

Видеозапись из канала Станислава Стармолотова в мессенджере MAX

«Поздравляю педагогов, выпускников и, конечно, нынешних учеников с этой замечательной датой. Пусть школа № 5 ещё много десятилетий открывает двери для новых первоклассников и воспитывает достойную смену. С юбилеем!» – написал он.

Об истории учреждения – в видеоролике.

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