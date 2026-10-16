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Общество

Молодёжь хочет гибких форматов работы – Кристина Зорина

Руководитель направления профессионального развития платформы «Россия – страна возможностей» Кристина Зорина на всероссийском форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области» поделилась выводами совместного исследования запросов молодёжи и ожиданий работодателей.

Кристина Зорина. Фото: ПАИ

«В рамках проекта профразвития мы проводим HR-хакатон: приглашаем местные компании, студентов и внешних экспертов. Опираясь на исследование и аналитику министерства труда и занятости Псковской области, ребята создают идеи, как сделать HR-бренд региона привлекательнее для молодёжи. Важно, что это не привезённые кем-то решения, а то, что говорят сами люди. Затем инициативы передаются региону – они не остаются в столе», – сказала она в эфире выездной студии «Первого Псковского».

Главные выводы исследования: «Молодёжь хочет начинать работать раньше – почти половина считает, что работать нужно уже во время учёбы. Материальная составляющая – очевидная база. На втором месте – гибкие графики и форматы, чтобы не приходилось выбирать между учёбой и работой. В Псковской области около 17 % компаний уже предлагают гибкие форматы – это большой шаг вперёд».

«Приятно удивило, что каждый третий из уехавших учиться в другие города готов вернуться. На первом месте – близость к родным и семье», – подчеркнула Кристина Зорина.

По её словам, Псковская область решила попробовать всю линейку продуктов платформы: исследование, чемпионат и День профразвития. На Дне профразвития не было ни одной компании из другого региона – платформа понимает важность сохранения кадрового потенциала внутри.

«Мы всегда стараемся поддерживать и подсвечивать истории успеха ребят, которые нашли себя в своём регионе, и честно гордимся каждым таким примером. Сквозная мысль одна: реализоваться можно там, где ты живёшь», – заключила она.

Отметим, что на площадке мероприятия работала выездная студия регионального телеканала «Первый Псковский» (госмедиахолдинг Псковской области). Студия стала главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогли получить оперативную эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Напомним, что масштабное карьерное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области» проходит в регионе в течение двух дней: в Пскове – 15 октября, в Великих Луках – 16 октября.

Центральным событием первого дня стала панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы.

На мастер-классах и интерактивных лекциях эксперты разбирали построение личного бренда, применение искусственного интеллекта в рабочих задачах, поиск наставников и управление первой зарплатой. Своим опытом поделились член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев.

В течение дня гостей ждали выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, мастер-класс «Карьера мечты» и создание профессиональной фотографии для резюме.

На HR-хакатоне представители бизнеса, работодателей и молодёжи обсудили, какие решения помогут привлечь и удержать молодых специалистов в региональных компаниях. Параллельно на площадке прошёл слёт выпускников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

16 октября в Великих Луках участники узнают, как уверенно стартовать в профессии, найти общий язык с коллегами и руководством, преодолеть карьерный застой и открыть новые возможности для роста в родном регионе. Центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области».

Организаторы события – всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых» национального проекта «Молодёжь и дети».

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Молодёжь хочет гибких форматов работы – Кристина Зорина

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