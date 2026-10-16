Наталия Мозговая: Профориентация псковских школьников начинается с восьмого класса

15:19, 16 октября 2026, ПАИ

Профориентационная работа с молодёжью начинается уже с восьмого класса и нацелена на трудоустройство, заявила врио директора Псковского областного центра занятости Наталия Мозговая в эфире выездной студии «Первого Псковского» на всероссийском форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области».

«Мы проводим профориентационные мероприятия, водим детей на профтуры на ведущие предприятия региона, знакомим с профессиями, устраиваем фестивали профессий, где выпускники школ, ссузов и вузов могут пообщаться с работодателями и образовательными учреждениями и выбрать свой трек», – сказала она.

Наталия Мозговая отметила, что кадровый центр помогает скорректировать направление, рекомендует дополнительное обучение или участие в конкурсах и меры господдержки. Профтуры пользуются большой популярностью: дети воспринимают их не как экскурсию, а как погружение в профессию. Например, после экскурсии в телестудию три класса захотели стать журналистами, а ребят, побывавших в аэропорту и на хлебокомбинате, было просто не увести оттуда.

По её словам, работодатели сами с удовольствием приглашают на такие мероприятия.

Форум уже получил хорошую обратную связь: многие предприятия уже нашли сотрудников. «Конечная цель, ради которой всё организуется, – это трудоустройство», – заключила она.

Отметим, что на площадке мероприятия работала выездная студия регионального телеканала «Первый Псковский» (госмедиахолдинг Псковской области). Студия стала главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогли получить оперативную эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Напомним, что масштабное карьерное мероприятие «День профразвития: найди себя в Псковской области» проходит в регионе в течение двух дней: в Пскове – 15 октября, в Великих Луках – 16 октября.

Центральным событием первого дня стала панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы.

На мастер-классах и интерактивных лекциях эксперты разбирали построение личного бренда, применение искусственного интеллекта в рабочих задачах, поиск наставников и управление первой зарплатой. Своим опытом поделились член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев.

В течение дня гостей ждали выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, мастер-класс «Карьера мечты» и создание профессиональной фотографии для резюме.

На HR-хакатоне представители бизнеса, работодателей и молодёжи обсудили, какие решения помогут привлечь и удержать молодых специалистов в региональных компаниях. Параллельно на площадке прошёл слёт выпускников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

16 октября в Великих Луках участники узнают, как уверенно стартовать в профессии, найти общий язык с коллегами и руководством, преодолеть карьерный застой и открыть новые возможности для роста в родном регионе. Центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области».

Организаторы события – всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Проект реализуется в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых» национального проекта «Молодёжь и дети».