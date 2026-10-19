Эксперты VII Псковского международного медиафорума: кто они?

10:04, 19 октября 2026, ПАИ

VII Псковский международный медиафорум начнёт свою работу 20 октября в Пскове. Уже традиционно участие в нём в качестве модераторов, экспертов примут ведущие представители регионального и федерального медиасообщества – от международных СМИ до профильных государственных ведомств. В наших карточках – только их часть.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ























Ключевыми площадками VII Псковского медиафорума станут правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку Псковского медиафорума войдут вопросы сохранения и развития межкультурного пространства страны, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Традиционно в рамках медиафорума губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретится с главными редакторами районных газет.

Кроме того, в рамках Псковского международного медиафорума пройдёт торжественная церемония чествования лучших журналистов региона.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступит одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.