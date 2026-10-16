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Общество

Заморозки и туман: синоптики рассказали о погоде в Псковской области 17 октября

Переменную облачность без существенных осадков прогнозируют в Псковской области в субботу, 17 октября. Ночью и утром местами ожидается туман, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: ПАИ

Южный ветер будет дуть со скоростью 2–5 метров в секунду. Температура в области ночью составит –2...+3 градуса, днём поднимется до +9...+14.

В Пскове ночью и утром туман, ночью столбики термометров покажут +0...+2, днём воздух прогреется до +12...+14 градусов. Атмосферное давление высокое.

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Заморозки и туман: синоптики рассказали о погоде в Псковской области 17 октября

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