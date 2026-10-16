Расти в профессии, оставаясь дома: в Великих Луках прошёл «День профразвития»

19:26, 16 октября 2026, ПАИ

Найти первую работу, расширить свою роль в команде или составить карьерную стратегию на год – над этими задачами работали участники проекта «День профразвития: найди себя в Псковской области», который прошёл 16 октября в Великих Луках. Программа объединила свыше 300 студентов, выпускников и работающую молодёжь: для них организовали встречи с работодателями, практические занятия и индивидуальные консультации. Организаторы – всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области.



Фото: редакции газеты «Великолукская правда. Новости» и Максима Барканова



Фото: редакции газеты «Великолукская правда. Новости» и Максима Барканова



Фото: редакции газеты «Великолукская правда. Новости» и Максима Барканова



Фото: редакции газеты «Великолукская правда. Новости» и Максима Барканова



Фото: редакции газеты «Великолукская правда. Новости» и Максима Барканова



Фото: редакции газеты «Великолукская правда. Новости» и Максима Барканова



Фото: редакции газеты «Великолукская правда. Новости» и Максима Барканова













Великие Луки стали вторым городом проведения «Дня профразвития»: 15 октября программа прошла в Пскове. Проект уже три года помогает молодёжи раскрывать профессиональный потенциал, развивать востребованные навыки и выстраивать карьерную траекторию. Один из его ключевых очных форматов – «Дни профразвития», которые объединяют возможности федеральной платформы, опыт экспертов и ресурсы предприятий для развития кадрового потенциала регионов.

«Уже не первый год Великие Луки становятся одной из площадок форума «Найди себя» в Псковской области, и это неслучайно. Город является важным промышленным центром нашего региона. Сегодня великолукские заводы и предприятия особенно заинтересованы в привлечении молодёжи. Знаю, что среди вас много амбициозных, целеустремлённых специалистов, которые готовы внести свой вклад в развитие региона и укрепление технологического суверенитета нашей страны. В этом году форум стал частью сразу двух федеральных проектов – проектов «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и «Регион для молодых». Уверен, это поможет вам найти своё место в профессии и раскрыть потенциал именно здесь», – подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Мероприятие открыла панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области», сообщили ПАИ организаторы. Её спикерами стали руководитель Промышленной палаты Псковской области, депутат Государственной Думы Александр Козловский и заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева. Модератором выступила заместитель директора Корпоративной академии Правительства Псковской области Яна Васюцкая. Темой разговора стали возможности профессиональной самореализации в регионе.

«Предприятиям нужны сотрудники, которые хотят учиться, развиваться и вместе с коллективом двигаться вперёд, поэтому «День профразвития: найди себя в Псковской области» становится важной площадкой, где молодые люди могут встретиться с работодателями, узнать о востребованных профессиях и наметить свой карьерный путь», – подчеркнул руководитель Псковского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Козловский.

На протяжении дня работала выставка работодателей. Свои предложения представили ВТБ, заводы «Реостат», «Красное знамя», «Велрыбпром», «Велмаш-С», ЗЭТО, «Транснефтемаш» и «Мегатрон». Участники могли напрямую расспросить представителей организаций о вакансиях, требованиях к кандидатам и содержании работы, а компании – узнать, что важно будущим сотрудникам при выборе места трудоустройства. Продолжить знакомство можно было на быстрых карьерных свиданиях.

Руководитель проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Кристина Зорина поблагодарила правительство Псковской области и министерство труда и занятости, министерство молодёжной политики Псковской области за гостеприимство и командную работу, отметив, что найти себя в регионе точно можно, а компании-участницы ждут молодых специалистов в своих рядах.

Образовательная программа включала блоки «Студенты» и «Работающая молодёжь». На интерактивной лекции «Стань своим в профессии» исполнительный директор Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике Алиса Шабаева рассказала, как выстраивать отношения с руководителем и коллегами, находить наставника и формировать репутацию специалиста, которому доверяют.

Бизнес-тренер, директор по персоналу и эксперт проекта Наталья Кривченко помогла разобраться, чем обычная рабочая усталость отличается от карьерного застоя и когда стоит искать новый профессиональный вызов. На её практическом мастер-классе «Собери свою стратегию успеха в Псковской области» участники работали над планом развития на ближайший год: определяли сильные стороны, дефициты навыков и возможности роста внутри профессии и предприятия.

Финансовую сторону самостоятельной жизни разобрали с руководителем универсального микроофиса лёгкой сети «Альфа-Банка» Ириной Абрамовой. На лекции обсудили управление текущим доходом, расходы и накопления, создание финансовой подушки и доступные меры социальной поддержки в регионе.

Помимо этого, на площадке проходили открытые HR-консультации, мастер-класс по визуализации «Карьера мечты» и съёмка фотографий для резюме. Карьерный консультант, эксперт проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Никита Соколов провёл занятие по подготовке резюме и прохождению собеседования. Отдельное внимание уделили решениям, которые человек принимает в профессиональной жизни. Клинический психолог, эксперт проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алёна Рассабина провела в мини-группах консультации по когнитивным искажениям в работе.

Обсуждение профессионального будущего продолжилось на круглом столе по вопросам создания молодёжного совета в Псковской области. Участники рассмотрели, как такой совет может помогать молодым сотрудникам выстраивать диалог с руководством, развивать инициативы и участвовать в решении региональных задач.

Мероприятие прошло в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи. Проект «Профразвитие» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Подать заявку на участие в четвёртом сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.