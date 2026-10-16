Балетный гала-концерт к 145-летию Анны Павловой пройдёт в Пскове

23:26, 16 октября 2026, ПАИ

Балетный гала-концерт «Приготовьте мой костюм лебедя...» к 145-летию Анны Павловой состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 19 октября в 19:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Проект посвящён наследию великой русской балерины и объединит выступления ведущих артистов российских балетных театров, творческую встречу и лекцию о жизни и творчестве Павловой.

В этот же день в 18:00 зрителей ждёт творческая встреча с руководителем проекта Сергеем Величкиным и ведущими солистами академических театров России из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Общение пройдёт в формате «вопрос – ответ». Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе БКЗ филармонии.

Анна Павлова – одна из самых известных русских балерин XX века, артистка, сделавшая русское балетное искусство достоянием мировой культуры. Её знаменитый образм умирающего лебедя стал символом классического балета, а гастроли Павловой познакомили зрителей разных стран с русской балетной традицией.

Эту миссию (сделать высокое хореографическое искусство доступным широкой аудитории) продолжает проект «Приготовьте мой костюм лебедя...». Программа представит шедевры балета XIX и XX веков, связанные с наследием Павловой, и покажет художественное разнообразие эпохи, в которой раскрылся её талант.

Одним из центральных произведений вечера станет «Умирающий лебедь» Михаила Фокина – миниатюра, в которой Павлова соединила музыку и движение в единый поэтический образ. Её лебедь стал откровением своего времени и остаётся одним из самых узнаваемых символов русского балета.

Особое место в программе займут авторские миниатюры Анны Павловой «Стрекоза», «Калифорнийский мак» и «Рондино», где балерина обращалась к состояниям природы, передавая в танце лёгкость движения, трепет крыльев и увядание цветка. Эти номера показывают Павлову не только как исполнительницу, но и как хореографа.

Специально к юбилею хореограф Антон Пимонов готовит премьеру одноактного балета «Эскизы пером» на музыку Антона Светличного.

В концерте примут участие ведущие солисты академических театров России: премьер Мариинского театра Александр Сергеев, прима-балерина Оксана Скорик, ведущий солист Большого театра Марк Чино, заслуженная артистка России, солистка балета Мариинского театра Татьяна Ткаченко, ведущие солисты и солисты балета театра «Урал Опера Балет» Мария Михеева, Глеб Сагеев, Алексей Селиверстов и Мики Нисигути.

Организатор проекта – автономная некоммерческая организация предоставления услуг в сферах искусства и культуры «Проискусство». С 2021 года она реализует проекты в сфере классического искусства, включая образовательные программы для музыкантов и хореографические постановки. Проект направлен на повышение доступности классического балета для жителей Псковской области.

Мероприятие реализуется с использованием гранта ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».