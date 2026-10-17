Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России назвали продукты, которые рекордно подешевели с начала года

Самыми подешевевшими продуктами в России стали свинина, яйца и сливочное масло. С начала года их стоимость снизилась на 19 %, 18 % и 14 % соответственно. Об этом РИА Новости рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Фото: ПАИ

Среди подешевевших категорий также можно выделить рис, пшено, ржаной хлеб, баранину. В пределах 6 % снизились цены на картофель и сезонные яблоки.

Глава ассоциации пояснил, что на динамику цен на свинину повлияли рост производства и конкуренция, в частности, с курицей и индейкой. В свою очередь закупочные и розничные цены яиц поступательно снижались более семи месяцев, а сейчас они стабилизировались.

«Торговые сети удерживают на яйца минимальную наценку и в отдельные периоды года продают эту позицию ниже закупочной стоимости», – пояснил эксперт.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

17 октября 2026

Пропавшую 12-летнюю Алёну Панфилову нашли в Печорском районе
17 октября 2026

Жители Псковской области оценили свою защищённость от преступлений
17 октября 2026

Оспа обезьян в Петербурге: что известно на данный момент
17 октября 2026

Полицейские раскрыли кражи автомобиля и мопеда в Псковской области
17 октября 2026

Итальянских энтомофагов не пустили в Россию через Псковскую область
17 октября 2026

В прокуратуре Псковского района открыта горячая линия по вопросам отопления
17 октября 2026

Жители Псковской области рассказали, хватает ли им зарплаты
17 октября 2026

В театральной студии «Лукоморье» при «Михайловском» стартовал новый учебный год

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...