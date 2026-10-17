В России назвали продукты, которые рекордно подешевели с начала года

10:59, 17 октября 2026, ПАИ

Самыми подешевевшими продуктами в России стали свинина, яйца и сливочное масло. С начала года их стоимость снизилась на 19 %, 18 % и 14 % соответственно. Об этом РИА Новости рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Среди подешевевших категорий также можно выделить рис, пшено, ржаной хлеб, баранину. В пределах 6 % снизились цены на картофель и сезонные яблоки.

Глава ассоциации пояснил, что на динамику цен на свинину повлияли рост производства и конкуренция, в частности, с курицей и индейкой. В свою очередь закупочные и розничные цены яиц поступательно снижались более семи месяцев, а сейчас они стабилизировались.

«Торговые сети удерживают на яйца минимальную наценку и в отдельные периоды года продают эту позицию ниже закупочной стоимости», – пояснил эксперт.