Сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Крепче чая ничего» в Псковской области

11:26, 17 октября 2026, ПАИ

Профилактическую акцию провели сотрудники Госавтоинспекции в Новосокольническом, Бежаницком и Невельском муниципальных округах. Она прошла под девизом «Крепче чая ничего» и была направлена на предупреждение нарушений Правил дорожного движения, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе мероприятия полицейские напомнили водителям об опасности управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также о недопустимости выезда на полосу встречного движения. Подобные нарушения могут привести к ДТП с тяжкими последствиями.

В завершение акции каждому водителю вручили тематическую памятку и чай. «Уважаемые водители! Помните, что алкоголь и транспортное средство несовместимы! Соблюдайте ПДД! Берегите свою жизнь и жизни окружающих!» – обратились к псковичам сотрудники правоохранительных органов.