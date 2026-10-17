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Общество

Сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Крепче чая ничего» в Псковской области

Профилактическую акцию провели сотрудники Госавтоинспекции в Новосокольническом, Бежаницком и Невельском муниципальных округах. Она прошла под девизом «Крепче чая ничего» и была направлена на предупреждение нарушений Правил дорожного движения, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В ходе мероприятия полицейские напомнили водителям об опасности управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также о недопустимости выезда на полосу встречного движения. Подобные нарушения могут привести к ДТП с тяжкими последствиями.

В завершение акции каждому водителю вручили тематическую памятку и чай. «Уважаемые водители! Помните, что алкоголь и транспортное средство несовместимы! Соблюдайте ПДД! Берегите свою жизнь и жизни окружающих!» – обратились к псковичам сотрудники правоохранительных органов.

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