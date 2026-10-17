В театральной студии «Лукоморье» при «Михайловском» стартовал новый учебный год

12:13, 17 октября 2026, ПАИ

В детской театральной студии «Лукоморье» при Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» стартовал новый учебный год. Под руководством режиссёра и музейного педагога Дарины Дементьевой юные участники снова осваивают сценическое движение, работу с голосом и вниманием, развивают чувство ритма. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

В ближайших планах студии – возвращение к спектаклю о Питере Пэне, герое произведений шотландского писателя Джеймса Мэтью Барри, «мальчике, который не хотел взрослеть». Премьеру этой постановки Дарина Дементьева и её воспитанники рассчитывали показать ещё в прошлом сезоне, но в силу разных обстоятельств её пришлось отложить.

Кроме того, в новогодней сказке, которой по традиции открывают афишу праздничных и каникулярных событий в Пушкинском заповеднике, режиссёр и музейный педагог в этот раз намерена объединить юных артистов-«лукоморцев» с участниками взрослой театральной студии «На галёрке с Пушкиным».

Напомним, что этой студии ещё нет и года – по просьбам местных жителей её создали при «Михайловском» в феврале.

В музее уточнили, что занятия в обеих студиях бесплатные.