Жители Псковской области рассказали, хватает ли им зарплаты

12:21, 17 октября 2026, ПАИ

Большинству работающих жителей в Псковской области зарплаты хватает на основные повседневные нужды: 15 % говорят, что дохода хватает полностью, ещё 61 % отмечает, что зарплаты достаточно, но при планировании расходов приходится учитывать бюджет. Об этом свидетельствуют данные аналитиков hh.ru.

Основную часть заработка псковичи направляют на продукты, коммунальные услуги, связь и другие регулярные траты. Самые популярные статьи расходов – продукты (88 %), коммунальные платежи (85 %), оплата мобильной связи и интернета (71 %). Близко к этим категориям стоят траты на одежду и обувь (59 %).

Кроме того, 51 % респондентов тратит часть зарплаты на проезд в общественном транспорте или обслуживание автомобиля, 54 % – на досуг и отдых, 46 % – на лекарства и лечение, 37 % – на содержание детей. У 51 % жителей часть зарплаты уходит на аренду жилья или ипотеку, у 29 % – на выплату кредитов. Ещё 32 % опрошенных дополнительно вкладывают деньги в уход за собой, 34 % – в образование.

По данным hh.ru, больше других удовлетворены доходами жители Северо-Западного федерального округа (76 %), Приволжья (74 %) и Сибири (72 %). По 69 % жителей Дальнего Востока и Центральной части России покрывают основные нужды зарплатой, в Уральском федеральном округе показатель составляет 66 %, в Южном и Северо-Кавказском – по 65 %.

В топ-10 регионов по уровню удовлетворённости зарплатой вошли Самарская область (50 %), Омская область (35 %), Башкортостан (32 %), Москва (31 %), Санкт-Петербург и Красноярский край (по 29 %), Московская область (26 %), Нижегородская и Свердловская области (по 25 %), Тюменская область (24 %).