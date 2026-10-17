В прокуратуре Псковского района открыта горячая линия по вопросам отопления
В прокуратуре Псковского района организована горячая линия по вопросам соблюдения прав граждан в период отопительного сезона 2026–2027 годов. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве.
Жители Псковского района могут сообщить о несвоевременном подключении отопления, перебоях в подаче тепла, ненадлежащем температурном режиме в жилых помещениях и социальных учреждениях, а также об иных нарушениях в сфере теплоснабжения.
Обращения принимают по телефону 69-84-32 в рабочие дни с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.
По поступившим сообщениям при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.