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Общество

В прокуратуре Псковского района открыта горячая линия по вопросам отопления

В прокуратуре Псковского района организована горячая линия по вопросам соблюдения прав граждан в период отопительного сезона 2026–2027 годов. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: ПАИ

Жители Псковского района могут сообщить о несвоевременном подключении отопления, перебоях в подаче тепла, ненадлежащем температурном режиме в жилых помещениях и социальных учреждениях, а также об иных нарушениях в сфере теплоснабжения.

Обращения принимают по телефону 69-84-32 в рабочие дни с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

По поступившим сообщениям при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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