Итальянских энтомофагов не пустили в Россию через Псковскую область

12:46, 17 октября 2026, ПАИ

На российско-латвийской границе в МАПП «Бурачки» в Псковской области сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль партии насекомых-энтомофагов и нематод-энтомофагов, которую везли московскому получателю. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки инспекторы выявили нарушение указания Россельхознадзора: товар поступил от итальянского предприятия, ветеринарная сертификация продукции которого приостановлена с 7 октября 2026 года для ввоза и транзита через территорию России.

Ввоз живого товара на таможенную территорию ЕАЭС запретили. Оформлена декларация о возврате груза, товар вернули на сопредельную территорию.