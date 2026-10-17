Жители Псковской области оценили свою защищённость от преступлений

13:56, 17 октября 2026, ПАИ

Большинство жителей Псковской области чувствуют себя защищёнными от преступлений. Самые высокие показатели – в Дедовичском районе (100%) и Великих Луках (98,2%). Такие данные выявил опрос об оценке работы полиции, который проходил в августе – сентябре 2026 года в шести муниципалитетах региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В опросе приняло участие 1 950 жителей от 18 лет и старше. Он проводился в Дедовичском, Новосокольническом, Невельском, Печорском районах, Пскове и Великих Луках.

В итоге в Печорском и Новосокольническом районах и в Пскове зафиксировано снижение доли тех, кто ощущает защищённость, по сравнению с 2025 годом.

В то же время уровень доверия к полиции остаётся высоким: в Невельском районе он достиг 100 %, в Дедовичском – 99,3 %. Однако в отдельных муниципалитетах отмечено снижение показателя.

Работу сотрудников ОВД положительно оценили на большинстве территорий. Максимальные значения – в Дедовичском районе (100 %) и Великих Луках (99,1 %).

Высокие оценки получили Госавтоинспекция и участковые уполномоченные, наилучшие результаты – в Дедовичском районе и Великих Луках.

С подробными результатами опроса можно ознакомиться здесь.