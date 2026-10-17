Жителей Псковской области предупреждают о новой схеме мошенников

14:56, 17 октября 2026, ПАИ

Жителей Псковской области предупреждают о новой схеме мошенников, которые обманывают граждан под предлогом замены домофона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками управляющей компании, сообщая о необходимости замены оборудования. Во время разговора они просят жертву перезвонить на якобы горячую линию для уточнения деталей.

После обратного звонка человек попадает к другим мошенникам, которые выдают себя за работников службы поддержки. Они просят предоставить персональные данные, а затем к разговору подключаются лжепредставители правоохранительных органов.

Под предлогом угрозы сохранности денег и обвинения в финансировании террористических организаций фальшивые силовики убеждают перевести деньги на «безопасный счёт». В результате жертвы теряют все сбережения.

В полиции призвали быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.