В кенийских розах на складе в Псковской области нашли опасного вредителя

15:16, 17 октября 2026, ПАИ

В двух партиях кенийских роз на складе временного хранения в Псковской области обнаружили опасного вредителя – западного цветочного трипса. Ввоз заражённых цветов запретили, продукцию уничтожили по решению собственников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Живых имаго, схожих по морфологическим признакам с карантинным объектом, выявил государственный инспектор 6 октября при карантинном фитосанитарном контроле. Партии из 720 роз, выращенных в Кении, следовали из Латвии и Литвы в Екатеринбург и Москву.

Лабораторные исследования в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердили наличие в розах западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).