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Первый канал показал два сюжета о Пушкине и «Михайловском»

Два сюжета об А. С. Пушкине и Государственном музее-заповеднике «Михайловское» вышли 16 и 17 октября в эфире информационно-развлекательной программы Первого канала «Доброе утро».

Дарина Дементьева и её «лукоморцы». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В эти дни и на прошлой неделе съёмочная группа канала работала в мемориальных усадьбах «Михайловское» и «Тригорское», а также в «Пушкинской деревне» в Бугрово, сообщили ПАИ в службе информации музея.

Первый сюжет 16 октября начался прямым включением из Михайловского, залитого туманом. Корреспондент канала Варвара Фёдорова очень уместно «подвела под картинку» цитату из «Евгения Онегина». Затем телезрители увидели Тригорское, история которого тесно связана с историей пушкинского романа в стихах: господский дом, который часто называют Домом Лариных, и «Скамью Онегина» в усадебном парке.

«В представлении тригорских барышень действительно здесь, вот в этой части парка, находилась та самая скамеечка, на которую, задыхаясь, падает Татьяна, когда приезжает Онегин, – напомнил научный сотрудник музея-усадьбы «Тригорское» Константин Бурченков. – Да и сами барышни тоже, бывало, сидели на этой скамеечке в ожидании Александра Сергеевича…»

В то утро телезрители побывали и в деревне Бугрово, где Пушкин мог наблюдать за сценами из деревенского быта, и в Михайловском, послужившем прообразом сказочного Лукоморья, и в Святогорском монастыре, где поэт нашёл свой последний приют.

Второй сюжет увидел свет сегодня, 17 октября. Он, хотя так же, как и предшествующий, начался прямым включением из мемориального имения Ганнибалов и Пушкиных, в большей части был посвящён «тригорским историям». Зрителям рассказали о верховых прогулках поэта в соседское имение, о жжёнке, которую варили в здешней баньке, и так далее. Не обошлось и без упоминания о Сергее Довлатове, который в 1970-е работал в Пушкиногорском туристическом бюро и водил экскурсии по заповеднику. Гостем прямого эфира стал Анатолий Фёдоров – знаменитый Толик из повести «Заповедник», знавший писателя лично.

В прямых включениях, а также в съёмках материалов, которые были использованы для передач 16 и 17 октября, участвовали научный сотрудник музея-усадьбы «Михайловское» Станислав Лебедев, научные сотрудники музея-усадьбы «Тригорское» Константин Бурченков и Сергей Пинчук, хранитель музея «Пушкинская деревня» Вячеслав Козмин, уточнили в Пушкинском заповеднике.

Оба сюжета сейчас доступны на официальном сайте Первого канала.

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