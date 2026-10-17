Омбудсмен объяснила, как отличить деструктивное поведение подростка от обычного взросления

17:45, 17 октября 2026, ПАИ

Деструктивное поведение – это не «плохое воспитание» и не «распущенность», за ним почти всегда стоят боль, страх или одиночество, с которыми подросток не справляется сам. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в авторской программе «Внимание, дети!» на радиостанции «7 НЕБО».

«Наша задача – не наказать, а успеть помочь», – подчеркнула Наталия Соколова.

Она пояснила, что важно отличать деструктивное поведение от обычного подросткового экспериментирования – смены имиджа, увлечения субкультурами, протеста против правил. В норме ребёнок учится понимать свои границы и прогнозировать последствия поступков. Деструктивное поведение – это уже выход за рамки поиска себя: оно направлено на разрушение личности, тела или социальной целостности.

«Подростковый возраст сам по себе время бури. Резкие перепады настроения, желание отделиться, споры с родителями, закрытая дверь в комнату – это норма взросления. Но есть сигналы, которые нормой уже не являются», – отметила уполномоченный.