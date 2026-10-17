Детский омбудсмен перечислила тревожные сигналы в поведении подростка

18:09, 17 октября 2026, ПАИ

Специалисты называют тревожные сигналы в поведении подростка маркерами. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в авторской программе «Внимание, дети!» на радиостанции «7 НЕБО».

По её словам, обратить внимание стоит, если подавленность, раздражительность или тревога держатся не день-два, а недели, подросток перестал радоваться тому, что раньше любил, и всё чаще звучат фразы «всё бессмысленно», «я никому не нужен», «вам было бы легче без меня».

«Такие слова нельзя пропускать мимо ушей: за ними может стоять настоящая беда», – подчеркнула Наталия Соколова.

Она также отнесла к маркерам поведенческие изменения: резкое падение успеваемости, прогулы, отказ ходить в школу, уходы из дома и побеги. Насторожить должны демонстративное нарушение правил, рискованные поступки, за которые подросток словно ждёт наказания, замкнутость и скрытность там, где раньше была открытость.

Кроме того, родители могут заметить нарушения сна и аппетита, постоянную усталость, жалобы на головные боли, резкое изменение внешности. Отдельно уполномоченный выделила склонность к самоповреждениям: её близкие могут почувствовать по закрытой не по погоде одежде, длинным рукавам, нежеланию раздеваться на пляже или в спортзале.

«Что ещё должно насторожить родителя – это социальные связи. Подросток либо полностью изолировался, либо резко сменил круг общения на явно рискованный, увлёкся символикой и идеями, которые пропагандируют ненависть или опасное поведение», – отметила Наталия Соколова.

«Ни один отдельный признак не говорит о проблеме на 100 %. Смотреть надо на совокупность и на динамику: было так всегда или появилось резко в последние месяцы? Сигнал тревоги – это не один маркер, а несколько, и держатся они долго», – резюмировала уполномоченный.