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Культура

Юлия Пересильд – о концерте «Птица-Победа»: Выступление в Пскове – особенное

Выступление в Пскове с авторским концертом «Птица-Победа» Юлии Пересильд и группы «Мандрагора» – особенное. Об этом актриса театра и кино рассказала в рамках пресс-подхода, организованного в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Юлия Пересильд. Фото: ПАИ

Юлия Пересильд отметила, что сегодня они вместе с командой приехали в Псков с особенной программой: «Мы передадим те песни, которые нам дороги, – от одного поколения к другому. И очень хочется, чтобы сегодня было много молодёжи. Все эти песни вам знакомы, и очень важно, чтобы вы их прочувствовали, а что-то, возможно, услышали совершенно по-новому», – подчеркнула она в начале мероприятия.

Музыкальный руководитель и гитарист группы Владимир Корниенко, отвечая на вопросы журналистов, объяснил значение названия концертной программы: «Птица-Победа» – это победа в самом широком смысле слова, и она летит по земле». Юлия Пересильд в свою очередь добавила, что группа не могла пройти мимо этой темы, так как почти в каждой песне военных лет есть тема птиц.

Одна из песен – «Вечер» – была создана самой группой «Мандрагора». По словам участников, она очень ценна смыслово и частично передаёт само звучание группы.

«Выступление в Пскове, конечно, особенное. Мимо этого города мы проехать не могли, и очень радостно, что благодаря гранту есть возможность сделать бесплатные билеты, не обременяя людей. И важно, что мы играем в Псковском драмтеатре, он мне не чужой. Псков сегодня, как мне кажется, особенно чувствует тему концерта. Особенно и болезненно, поэтому мы не могли сюда не приехать», – сказала актриса театра и кино.

В заключение, отвечая на вопросы студентов ПсковГУ, Юлия Пересильд посоветовала молодёжи послушать композиции группы «Мандрагора», так как это действительно сложно, интересно и невероятно важно.

Отметим, что в основе музыкально-драматической программы – фронтовые письма, дневниковые записи и песни военных лет в современных авторских аранжировках.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Центральной темой стало осмысление подвига поколения победителей через современный художественный язык и личные истории людей, переживших войну. В рамках тура Юлия Пересильд с группой также посетила Тулу, Тверь, Наро-Фоминск, Великий Новгород, Ковров, Смоленск и др.

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