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Детский омбудсмен рассказала, как начать разговор с изменившимся подростком

Заметив перемены в поведении подростка, родителям лучше начать разговор не с упрёков, а с поддержки. Такой совет дала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в программе «Внимание, дети!» на радиостанции «7 НЕБО».

Наталия Соколова. Фото: ПАИ

По её словам, начинать нужно не с «что случилось, говори немедленно, почему ты вторую неделю не ходишь в школу», а с «я вижу, тебе тяжело, я рядом, я не буду ругаться, давай поговорим».

«Пошёл на разговор – слушайте больше, чем говорите. Подростку нужно не решение, а ощущение, что его слышат и не обесценивают», – отметила Наталия Соколова.

Она предупредила, что фразы «не придумывай, у тебя всё хорошо», «в твои годы у нас проблем не было», «перерастёшь» закрывают дверь доверия надолго.

«Боль подростка – настоящая, даже если его повод кажется нам пустяком», – подчеркнула уполномоченный. Она привела слова одной девочки-подростка: «Для моей мамы её проблемы важные, а для меня – мои. И она не хочет понять, что у меня тоже могут быть проблемы».

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