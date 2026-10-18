Наталия Соколова: Наказания и ультиматумы не помогут подростку с проблемами

11:01, 18 октября 2026, ПАИ

Наказания и ультиматумы не помогут, если у подростка проблемы, и не усилят позицию взрослых. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в авторской программе «Внимание, дети!» на радиостанции «7 НЕБО».

«Слова «пока не исправишься – ни телефона, ни друзей» только усугубят изоляцию. А вдруг в этой изоляции случится беда и ребёнок не сможет крикнуть нам о помощи», – сказала Наталия Соколова.

Она советует не уходить в сторону и стараться поддерживать контакт, даже если подросток ворчит. Помочь может общее дело, например совместная готовка.

«Важно не оставаться одному со своей тревогой», – добавила уполномоченный.