Наталия Соколова напомнила, куда обращаться родителям при тревожных сигналах у подростка

13:28, 18 октября 2026, ПАИ

Если родитель заметил тревожные сигналы в поведении подростка, не стоит оставаться с тревогой один на один – есть классный руководитель, школьный психолог и бесплатный детский телефон доверия. Об этом сказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в авторской программе «Внимание, дети!» на радиостанции «7 НЕБО».

По её словам, детский телефон доверия 8-800-200-01-22 работает круглосуточно, анонимно и бесплатно для детей и родителей. Если есть угроза жизни и здоровью – нужно немедленно звонить 112.

«Вы также всегда можете обращаться ко мне лично или через аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области. Мы принимаем обращения от детей, родителей, учителей и просто неравнодушных людей. Все контакты есть на официальной странице уполномоченного в соцсети «ВКонтакте» и на сайте правительства Псковской области», – обратилась к псковичам Наталия Соколова.

Она также подчеркнула, что деструктивное поведение подростка – это почти всегда крик о помощи на языке, который взрослым трудно понять.

«Наша задача – не заглушить этот крик наказанием, а услышать его как можно раньше. Замечайте изменения, смотрите на совокупность признаков, разговаривайте без осуждения и не бойтесь обращаться к специалистам. Рядом с подростком всегда должен быть взрослый, который не отвернётся, поймёт и поддержит», – резюмировала уполномоченный.