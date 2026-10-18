Михаил Ведерников поздравил псковских дорожников с профессиональным праздником

12:38, 18 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников дорожного хозяйства с их профессиональным праздником. Поздравление он опубликовал в мессенджере MAX.

«В третье воскресенье октября в России отмечается День работников дорожного хозяйства. Поздравляю с профессиональным праздником дорожников, инженеров, проектировщиков, строителей, ремонтные бригады и всех специалистов отрасли», – говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что благодаря работе специалистов современные безопасные дороги связывают города, посёлки и отдалённые уголки Псковской области, помогают людям быстрее добираться до дома, работы, школ и больниц, а также способствуют развитию экономики региона.

По словам Михаила Ведерникова, только в этом году в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приводят более 300 километров дорог и восемь мостов.

«Спасибо каждому из вас за добросовестный труд, профессионализм и большой вклад в развитие Псковской области. Желаю крепкого здоровья, благополучия, надёжной техники и новых профессиональных побед», – заключил Михаил Ведерников.