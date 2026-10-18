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Общество

Эксперт рассказал, какие данные ИИ собирает за месяц переписки

Нейросети способны получить подробные данные о человеке всего за месяц переписки, рассказал RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев. По его словам, ИИ может узнать профессию, уровень знаний, круг интересов, распорядок дня, наличие детей, финансовые ограничения и беспокоящие человека темы.

Фото: ПАИ

По тому, как пользователь задаёт вопросы и реагирует на ответы, можно предполагать даже то, насколько он склонен сомневаться, какие аргументы считает убедительными и в каких вопросах чаще ищет подтверждение уже принятого решения, отметил Юрий Силаев.

Эксперт подчеркнул: чем лучше нейросеть знает пользователя, тем удобнее с ней работать, но важно отделять персонализацию от достоверности. Если ответ касается серьёзных решений (денег, здоровья, права, работы), нужно дополнительно проверять факты, даже если ответ совпал с ожиданиями.

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