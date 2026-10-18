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Врач рассказал, кому действительно нужно проверять уровень витамина D

Дефицит витамина D связан с риском диабета, ожирения и аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, но массово сдавать анализ здоровым людям не нужно – профилактика оправданна только в группах риска. Об этом рассказал врач – эндокринолог-диетолог Владимир Майоров, пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ

По его словам, витамин D влияет на поджелудочную железу, печень, иммунитет и жировую ткань, участвуя в выработке инсулина и обмене веществ. Наиболее изучена его связь с нарушениями обмена углеводов: у людей с преддиабетом приём витамина D снижал риск диабета второго типа на 19 %.

Профилактика оправданна только при преддиабете, подчеркнул Владимир Майоров. В России врачи проверяют уровень витамина у людей из групп риска, например с ожирением: при нём дефицит возникает из-за накопления витамина в жировой ткани, низкой активности и недостатка солнца.

Длительный приём витамина D (более трёх месяцев) может улучшать работу щитовидной железы, но только у тех, у кого функция ещё не нарушена. При поликистозе яичников добавки могут снижать сахар и холестерин и повышать шансы на беременность.

Симптомы дефицита – усталость, боли в костях и мышцах, мышечная слабость, нарушения сна, судороги, частые переломы и простуды. В группе риска те, кто редко бывает на солнце, люди с тёмной кожей, пожилые, пациенты с ожирением, беременные и кормящие, а также люди с болезнями кишечника, почек или печени.

«Витамин D – значимый регулятор эндокринных и обменных процессов, а его дефицит – устранимый фактор риска для целого спектра болезней», – заключил эксперт.

При стойких симптомах, факторах риска, планировании беременности, эндокринных и аутоиммунных заболеваниях Владимир Майоров советует обсудить с врачом необходимость проверки уровня витамина.

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Врач рассказал, кому действительно нужно проверять уровень витамина D

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