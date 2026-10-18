Псковичи разглядели в телескоп Сатурн и туманность Ведьмина Метла

18:11, 18 октября 2026, ПАИ

На стадионе «Электрон» в Пскове состоялось наблюдение за звёздным небом. Около 400 человек смогли увидеть Сатурн сразу в два телескопа с диаметрами зеркал 130 и 300 мм. Это позволило рассмотреть планету с увеличением в 72 и 150 раз. Помимо Сатурна и его колец, удалось также увидеть четыре его спутника, рассказали организаторы в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«И хотя некоторые молодые люди были не сильно впечатлены увиденным в телескоп, после озвучивания расстояния до Сатурна в текущий момент – около 1 млрд 265 млн км – их отношение к увиденному кардинально менялось», – отметили организаторы наблюдения за звёздным небом.

В самодельном телескопе с диаметром зеркала 300 мм участники мероприятия смогли увидеть двойную звезду Альбирео. Наблюдения сопровождались рассказом астролюбителей о двойных звёздах и других небесных объектах.

С помощью смарт-телескопа Seestar S50, предоставленного псковским планетарием, удалось продемонстрировать туманность Кольцо (М57), туманность Ведьмина Метла (NGC6960) и звезду Вега.

Благодаря рассказам руководителя планетария Владимира Колпакова участники познакомились с некоторыми созвездиями, узнали о гибели звёзд, количестве звёзд в галактике Млечный Путь и о количестве галактик в видимой части Вселенной. С владельцами телескопов удалось провести мини-консультации по работе с ними.

Если погода будет подходящей, то 23 октября в Пскове состоится астрономический фестиваль «Небо зовёт!», который пройдёт на стадионе «Машиностроитель» с 19:30 до 23:00. Пришедших ждут лекции о космосе, наблюдения в телескоп, «космические» пряники и огненное шоу. Если будут тучи, то фестиваль перенесут на другой день.