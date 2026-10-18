Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Туманности Полумесяц и Тюльпан попали в объектив фотографа из Пскова

Астрофотограф из Пскова Пётр Митрофанов отправился в район Филатовой Горы, чтобы запечатлеть звёздное небо над рекой Великой. В одной из заводей ему удалось снять Млечный Путь и чёткие отражения звёзд в воде.

  • Звёздное небо Псковского района
    Фото: Пётр Митрофанов
  • Звёздное небо Псковского района
    Фото: Пётр Митрофанов
  • Звёздное небо Псковского района
    Фото: Пётр Митрофанов
  • Звёздное небо Псковского района
    Фото: Пётр Митрофанов
  • Звёздное небо Псковского района
    Фото: Пётр Митрофанов

Однако съёмке мешал туман, который с вечера поднимался над рекой. Полтора часа Пётр Митрофанов снимал центральную часть созвездия Лебедь с туманностями Полумесяц и Тюльпан. Когда туман стал слишком густым, фотограф решил сменить место и отправиться на обзорную площадку с видом на Великую, чтобы запечатлеть восход созвездия Орион. Но и там помешала погода.

«Придя на место, обнаружил густой туман, снимать в таких условиях смысла не было», – поделился Пётр Митрофанов.

В итоге фотограф остановился на дороге между Филатовой Горой и Бобъяково и снял лес на фоне Млечного Пути, а также взошедший Орион, который оказался прямо в просвете между деревьями.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

18 октября 2026

Врач развенчала миф о вреде хлеба при похудении
18 октября 2026

Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за зонтом
18 октября 2026

На Северо-Западе температура превысит климатическую норму
18 октября 2026

Эстония получит от ЕС миллионы евро на усиление наблюдения за границей с Псковской областью
18 октября 2026

Эксперт назвала главный риск раннего интереса детей к макияжу и бьюти-трендам
18 октября 2026

Мошенники подменяют номера телефонов СК и выдают себя за следователей в Псковской области
18 октября 2026

Социолог объяснил, почему зумеры всё чаще выбирают ЗОЖ
18 октября 2026

Ветеринар рассказал, почему не стоит стричь кошку под ноль

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...