Туманности Полумесяц и Тюльпан попали в объектив фотографа из Пскова

22:28, 18 октября 2026, ПАИ

Астрофотограф из Пскова Пётр Митрофанов отправился в район Филатовой Горы, чтобы запечатлеть звёздное небо над рекой Великой. В одной из заводей ему удалось снять Млечный Путь и чёткие отражения звёзд в воде.



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов









Однако съёмке мешал туман, который с вечера поднимался над рекой. Полтора часа Пётр Митрофанов снимал центральную часть созвездия Лебедь с туманностями Полумесяц и Тюльпан. Когда туман стал слишком густым, фотограф решил сменить место и отправиться на обзорную площадку с видом на Великую, чтобы запечатлеть восход созвездия Орион. Но и там помешала погода.

«Придя на место, обнаружил густой туман, снимать в таких условиях смысла не было», – поделился Пётр Митрофанов.

В итоге фотограф остановился на дороге между Филатовой Горой и Бобъяково и снял лес на фоне Млечного Пути, а также взошедший Орион, который оказался прямо в просвете между деревьями.