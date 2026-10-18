До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 19 октября
Переменную облачность без существенных осадков прогнозируют в Псковской области в понедельник, 19 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура в области ночью составит от –4 до +1 градуса, на юго-востоке области – от +2 до +5 градусов, днём – от +8 до +13.
В Пскове температура ночью составит от –3 до –1 градуса, днём – от +10 до +12.
Атмосферное давление будет низким.
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