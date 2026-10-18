До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 19 октября

18:00, 18 октября 2026, ПАИ

Переменную облачность без существенных осадков прогнозируют в Псковской области в понедельник, 19 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура в области ночью составит от –4 до +1 градуса, на юго-востоке области – от +2 до +5 градусов, днём – от +8 до +13.

В Пскове температура ночью составит от –3 до –1 градуса, днём – от +10 до +12.

Атмосферное давление будет низким.