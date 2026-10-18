Средняя пенсия в России вырастет на 2,6 тысячи рублей

19:49, 18 октября 2026, ПАИ

В 2027 году средняя страховая пенсия по старости в России после двух индексаций может увеличиться почти на 2,6 тысячи рублей. К концу года её размер достигнет 29 903,81 рубля, сообщил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

По словам эксперта, первую индексацию планируют провести 1 февраля (на 6,8 %), вторую – 1 апреля (на 3,3 %). После февральского повышения средняя пенсия вырастет примерно на 1,8 тысячи рублей, а после апрельского – ещё более чем на 700 рублей.

Александр Сафонов уточнил, что это усреднённые показатели в стране. Реальная прибавка для каждого пенсионера будет зависеть от размера его пенсии, стажа и накопленных пенсионных баллов, сообщает ТАСС.

По данным Социального фонда России, в 2027 году пенсии будет получать около 43 миллионов граждан.