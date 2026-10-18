Пскович рассказал о личной трагедии на шоу «Суперниндзя»

20:01, 18 октября 2026, ПАИ

Блогер из Пскова Михаил Квятковский, известный в интернете как kvyaboy, поучаствовал в экстремальном шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС. Выпуск с его участием вышел 18 октября, пишет «Псковская правда».

Михаил рассказал, что на его канал подписано 2,4 млн человек. Он снимает юмористические и спортивные ролики, стараясь поднимать зрителям настроение. При этом за юмором скрывается личная трагедия: блогер тяжело пережил смерть дяди, который заменил ему отца.

У дяди развился рак кожи: он случайно содрал родинку, после чего появилась злокачественная опухоль. Когда диагноз стал известен, болезнь уже находилась на третьей стадии с переходом в четвёртую.

Утрата сильно повлияла на блогера. Из-за постоянной тревоги ему пришлось обратиться к врачам.

«Я подумал, что ситуацию нужно отпустить, потому что ничего хорошего я не получу. Я пришёл в проект, потому что ты сам выбираешь, какой будет твоя жизнь, сам ищешь поводы для счастья», – объяснил Михаил решение испытать себя на шоу.

На трассе «Суперниндзя» пскович преодолел несколько сложных препятствий: обратный противоход, вертикальную стену, трапецию и диск. Однако на заключительном этапе ему не удалось раскачаться и забрать кольцо.

«Боже, как обидно. Он преодолел обратный противоход. Он пробежал вертикальную стенку, преодолел трапецию, удержался на диске. Всё, что оставалось, – раскачаться и забрать кольцо. Но он бился изо всех сил», – прокомментировали выступление ведущие.

Блогер Дмитрий Масленников заметил, что Михаил сильно расстроился после неудачи. Сам пскович признался, что после прохождения трассы чувствовал опустошение и, вероятно, слишком сильно переживал из-за результата.

Несмотря на то что kvyaboy не прошёл в полуфинал, его выступление отметили ведущие. Валерия Астапова подчеркнула, что запоминает тех, кто борется до последнего.