Картофель и гречка подешевели в Псковской области

08:51, 19 октября 2026, ПАИ

Самые подешевевшие и подорожавшие в Псковской области за неделю продукты назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата. Сильнее всего подешевел картофель – его индекс составил 96,53 %.

Цена на детские мясные консервы опустилась до 97,56 %. Масло подсолнечное подешевело до 97,96 %, колбаса варёная – до 98,21 %, крупа гречневая (ядрица) – до 98,60 %, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие – до 98,94 %. Мука пшеничная упала в цене до 99,30 %, лук репчатый – до 98,81 %, морковь – до 99,32 %, соль поваренная пищевая – до 99,78 %, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – до 99,77 %.

Среди непродовольственных товаров снизились цены на женские эластичные колготки (99,87 %), туалетное мыло (99,34 %), шампунь (99,74 %), туалетную бумагу (99,65 %) и детские бумажные подгузники (98,77 %).

При этом ряд товаров подорожал: помидоры свежие – до 110,63 %, консервы овощные для детского питания – до 103,98 %, огурцы свежие – до 103,34 %, консервы фруктово-ягодные для детского питания – до 103,14 %, смартфоны – до 102,96 %, яйца куриные – до 102,49 %.