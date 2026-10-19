Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Картофель и гречка подешевели в Псковской области

Самые подешевевшие и подорожавшие в Псковской области за неделю продукты назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата. Сильнее всего подешевел картофель – его индекс составил 96,53 %.

Фото: ПАИ

Цена на детские мясные консервы опустилась до 97,56 %. Масло подсолнечное подешевело до 97,96 %, колбаса варёная – до 98,21 %, крупа гречневая (ядрица) – до 98,60 %, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие – до 98,94 %. Мука пшеничная упала в цене до 99,30 %, лук репчатый – до 98,81 %, морковь – до 99,32 %, соль поваренная пищевая – до 99,78 %, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – до 99,77 %.

Среди непродовольственных товаров снизились цены на женские эластичные колготки (99,87 %), туалетное мыло (99,34 %), шампунь (99,74 %), туалетную бумагу (99,65 %) и детские бумажные подгузники (98,77 %).

При этом ряд товаров подорожал: помидоры свежие – до 110,63 %, консервы овощные для детского питания – до 103,98 %, огурцы свежие – до 103,34 %, консервы фруктово-ягодные для детского питания – до 103,14 %, смартфоны – до 102,96 %, яйца куриные – до 102,49 %.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

19 октября 2026

Псковские лицеисты вступили в ряды «Орлят России»
19 октября 2026

Эксперт Андрей Яковлев: Гранты – это первый шаг к пониманию своего пути
19 октября 2026

В ПсковГУ изучают, как математические модели помогают прогнозировать развитие регионов
19 октября 2026

Псковский музей-заповедник предупредил об изменении графика работы
19 октября 2026

Эксперты VII Псковского международного медиафорума: кто они?
19 октября 2026

Картофель и гречка подешевели в Псковской области
19 октября 2026

До +13 градусов ожидается сегодня в Псковской области
19 октября 2026

Псковскому писателю Игорю Смолькину вручили две награды в Москве

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...