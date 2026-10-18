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Общество

Самые большие в России кабачок, тыкву и помидор вырастили в Псковской области

Жители Псковской области завоевали несколько призовых мест на конкурсе гигантских тыкв и овощей «АгроГиганты». Урожай Людмилы Харченко из Куньинского района принёс сразу три достижения, а Ирина Изотова-Яковлева из Плюсского района победила в двух номинациях. Об этом в своём канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Ведерников.

  • Овощи-гиганты
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
  • Овощи-гиганты
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
  • Овощи-гиганты
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
  • Овощи-гиганты
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
  • Овощи-гиганты
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
  • Овощи-гиганты
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
  • Овощи-гиганты
    Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max

Людмила Харченко из Усмыни в Куньинском районе вырастила самый большой кабачок в России. Её «Император» весит 86,85 кг. Этот результат стал всероссийским рекордом и обеспечил овощу четвёртое место в мировом рейтинге.

На этом достижения Людмилы не закончились. Она вырастила самую тяжёлую корзину подсолнечника весом 5,5 кг – это тоже новый рекорд России. Кроме того, Харченко заняла первое место в номинации «Самый большой томат»: её помидор весит 1,5 кг.

Ирина Изотова-Яковлева из деревни Кошелевицы Плюсского района победила сразу в двух номинациях. Её тыква «Главбух» весом 327,2 кг стала победительницей в категории «Самая большая тыква – 2026», а сквош сорта «Айсберг Айсэра» весом 384 кг – в номинации «Самый большой сквош – 2026».

Ещё одну награду в региональную копилку принесла Виктория Лобанова из Великих Лук. Её тыкву Злату признали самой красивой. А сквош Жора весом 176 кг занял третье место в номинации «Самый большой сквош – 2026».

По условиям конкурса все овощи должны быть выращены в открытом грунте. При этом многие участники доказали, что впечатляющих результатов можно добиться и без химических средств, используя органические методы выращивания.

«За каждым таким рекордом большой труд, терпение и настоящая любовь к земле. Поздравляю всех участников с впечатляющими урожаями! Гордимся нашими победителями», – написал Михаил Ведерников.

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