Эксперт рассказала, какой риск таят в себе увлажнители воздуха

21:26, 18 октября 2026, ПАИ

Увлажнитель воздуха сам по себе не повышает риск ОРВИ, но при неправильном уходе может стать источником бактерий и плесени. Об этом рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент РТУ МИРЭА Мария Золотарева, пишет Life.ru.

По её словам, респираторную инфекцию вызывают вирусы, а не прибор. Но при плохом уходе увлажнитель становится источником дополнительного загрязнения воздуха, а при слишком интенсивной работе создаёт условия для сырости и роста плесени.

Если долго не менять воду и не чистить ёмкость, внутри размножаются бактерии и микроскопические грибы. Вместе с каплями воды они попадают в воздух и дыхательные пути – такой аэрозоль раздражает слизистые и в отдельных случаях вызывает заболевания дыхательной системы.

Воду нужно менять ежедневно, не доливая новую к оставшейся, а резервуар и детали регулярно очищать от налёта. Если прибор не используется, воду сливают, а ёмкость просушивают.

Ещё одна проблема – чрезмерное увлажнение. Для жилых комнат рекомендуется влажность 30–50 %. При устойчивом превышении этого показателя размножаются плесневые грибы и пылевые клещи, а их загрязнители раздражают дыхательные пути, особенно у людей с аллергическими и респираторными заболеваниями.

«Если окна запотевают, на стёклах появляются капли, сыреют откосы или возникает запах сырости, интенсивность работы увлажнителя следует уменьшить и проверить влажность гигрометром», – заключила Мария Золотарева.