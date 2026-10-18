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Психолог объяснил, когда крик снимает стресс, а когда усиливает агрессию

Избавиться от накопленного стресса и негативных эмоций с помощью крика действительно можно, но превращать такой метод в привычку не стоит. Об этом заявил психолог Станислав Самбурский, пишет «Москва 24».

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Специалист сравнил людей со скороварками: если пережать клапан, через который сбрасывается пар, давление начнёт расти – и последует взрыв. Чтобы не взорваться, иногда нужно избавляться от напряжения – покричать полминуты бывает очень полезно, особенно если долго приходилось держать лицо.

При этом эксперт предупредил: если прибегать к «разгрузочному ору» постоянно, человек приучает себя реагировать криком на каждую неприятность. Такое выплёскивание злости может не избавить от негатива, а, напротив, усилить агрессию. Особенно плохо срываться на более слабых, в том числе на детях.

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