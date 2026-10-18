Ветеринар рассказал, почему не стоит стричь кошку под ноль

22:47, 18 октября 2026, ПАИ

Стрижка кошек под ноль не спасает от жары и может навредить их здоровью. Об этом рассказал доктор ветеринарных наук, профессор Российского биотехнологического университета Андрей Руденко, пишет «Газета.ру».

Владельцы часто думают, что короткая шерсть облегчит жизнь питомцу в зной. Однако шерсть создаёт воздушную прослойку, которая уменьшает воздействие внешней температуры, поэтому стрижка под ноль – плохой способ защитить кошку от жары: обнажённая кожа становится более уязвимой для солнечных ожогов и повреждений.

По словам Андрея Руденко, большинство кошек не привыкли к машинке, её шуму и фиксации, то есть это стресс. Косметическую стрижку с успокоительными или седативными препаратами ради удобства процедуры проводить нежелательно: такие средства допустимы только по медицинским показаниям и под контролем ветврача.

После короткой стрижки шерсть не всегда отрастает быстро и равномерно – это зависит от породы, возраста, здоровья и типа шёрстного покрова.

Андрей Руденко отметил, что здоровую кошку не стоит стричь без причины. Если дело в жаре, линьке или шерсти дома, сначала лучше скорректировать уход, а при колтунах или изменениях кожи – обратиться к ветеринару. Стричь кошек можно, но по показаниям – перед процедурами и операциями, при болезнях кожи или плотных колтунах, которые уже не расчесать.