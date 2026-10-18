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Общество

Социолог объяснил, почему зумеры всё чаще выбирают ЗОЖ

Поколение Z всё чаще выбирает здоровый образ жизни, чтобы справляться со стрессом, избегать выгорания и поддерживать высокую продуктивность. Об этом рассказал социолог и культуролог Дмитрий Алексеев, пишет news.ru.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

По его словам, контроль за сном, физической активностью и питанием стал для молодых людей способом сохранять устойчивость в условиях неопределённости: когда вокруг много тревог, режим сна и самочувствие остаются едва ли не единственным, чем человек может реально управлять.

Увлечение зумеров ЗОЖ – это история не о скучном аскетизме, а о стремлении к контролю. Здоровые привычки стали для поколения Z социальным маркером и показателем высокой самодисциплины. Они относятся к организму как к долгосрочному проекту: отслеживают стресс и спокойно выбирают полезные альтернативы на вечеринках не из морализаторства, а чтобы не выгорать и сохранять высокую продуктивность, пояснил Дмитрий Алексеев.

Он добавил, что зумеры умеют считать выгоду: в их логике тяжёлое похмелье – невыгодный путь, который сжигает два выходных дня и требует дополнительных трат на восстановление.

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