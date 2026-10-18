Эксперт назвала главный риск раннего интереса детей к макияжу и бьюти-трендам
Увлечение ребёнка косметикой безопасно, если оно продиктовано обычным детским любопытством и игрой. Однако это может навредить, если желание краситься вызвано стремлением соответствовать навязанным соцсетями стандартам красоты. Об этом рассказала клинический психолог Мария Бодрягина, пишет «Газета.ру».
По словам эксперта, социальные сети, видеоблогеры, реклама и бьюти-контент показывают детям не просто косметику, а определённый способ выглядеть. Из-за этого взрослая культура всё раньше становится частью детского мира.
Главная опасность в том, что девочка может начать воспринимать свою внешность как главный критерий собственной ценности. Она постоянно сравнивает себя с другими, переживает из-за несовершенства лица и чувствует себя недостаточно привлекательной без косметики, пояснила психолог.
Если за интересом стоит игра и любопытство – поводов для беспокойства нет. Но если ребёнок пытается соответствовать определённому образцу внешности, родителям важно разобраться, что именно ему нравится в том или ином образе и откуда появилось желание так выглядеть.
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