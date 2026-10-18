Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за зонтом

23:47, 18 октября 2026, ПАИ

Срок службы зонта зависит не столько от его цены, сколько от конструктивных особенностей и грамотного ухода. При бережной эксплуатации он может прослужить до 10 лет, тогда как небрежное обращение сократит этот срок до года. Об этом пишет news.ru со ссылкой на специалиста Роскачества.

Главное правило долговечности: чем меньше в механизме движущихся деталей, тем он надёжнее. Специалисты рекомендуют выбирать зонты-трости с увеличенным количеством спиц и системой «антиветер». Наименее прочными считаются ультралёгкие телескопы с большим числом сложений.

Чтобы зонт прослужил максимально долго, важно соблюдать несколько рекомендаций. Сушить устройство необходимо в сложенном, но не свёрнутом виде, подвесив куполом вниз вдали от источников тепла. Купол рекомендуется периодически мыть под душем с мягким шампунем, а ручку, которая контактирует с улицей, регулярно очищать.

При покупке зонта эксперты Роскачества советуют обращаться в проверенные магазины, которые дорожат своей репутацией и дают гарантию на товар.