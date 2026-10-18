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Общество

Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за зонтом

Срок службы зонта зависит не столько от его цены, сколько от конструктивных особенностей и грамотного ухода. При бережной эксплуатации он может прослужить до 10 лет, тогда как небрежное обращение сократит этот срок до года. Об этом пишет news.ru со ссылкой на специалиста Роскачества.

Фото: ПАИ

Главное правило долговечности: чем меньше в механизме движущихся деталей, тем он надёжнее. Специалисты рекомендуют выбирать зонты-трости с увеличенным количеством спиц и системой «антиветер». Наименее прочными считаются ультралёгкие телескопы с большим числом сложений.

Чтобы зонт прослужил максимально долго, важно соблюдать несколько рекомендаций. Сушить устройство необходимо в сложенном, но не свёрнутом виде, подвесив куполом вниз вдали от источников тепла. Купол рекомендуется периодически мыть под душем с мягким шампунем, а ручку, которая контактирует с улицей, регулярно очищать.

При покупке зонта эксперты Роскачества советуют обращаться в проверенные магазины, которые дорожат своей репутацией и дают гарантию на товар.

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