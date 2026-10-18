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Общество

Врач развенчала миф о вреде хлеба при похудении

Популярное убеждение, что для похудения нужно полностью исключить мучное, ошибочно и может навредить здоровью: в хлебе есть полезные вещества. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт Татьяна Солнцева, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

По её словам, диетологи не рекомендуют пациентам с лишним весом полный отказ от мучного: в день нужно есть умеренное количество хлеба. Вес можно набрать от любых продуктов, если есть их в огромном количестве, а полезный хлеб, напротив, может способствовать похудению.

Обогащённый полезными веществами хлеб способен улучшать пищеварение, поддерживать микробиоту кишечника и положительно влиять на метаболизм. Всё это замедляет всасывание ненужных веществ – насыщенных жиров, холестерина и простых сахаров.

Для похудения нужно тратить больше килокалорий, чем потреблять. Даже самый полезный хлеб содержит углеводы, поэтому если есть его килограммами, набрать вес всё равно можно, отметила диетолог.

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