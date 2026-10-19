Эксперт Андрей Яковлев: Гранты – это первый шаг к пониманию своего пути

11:21, 19 октября 2026, ПАИ

Грантовая поддержка позволяет сделать первый шаг, который даёт понять, а в какой именно сфере хочется развиваться или, возможно, даже закрепиться на долгое время. Об этом рассказал эксперт в области государственного управления, закупок и бизнеса, инвестор, квалифицированный брокер, эксперт «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев в эфире выездной студии «Первого Псковского» на всероссийском форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области».

«Концепция реализации проектов на грантовые субсидии сегодня осваивается достаточно легко по одной простой причине. Например, меня как эксперта конкурса «Росмолодёжь. Гранты» можно приглашать на различные мероприятия в формате вебинара или очной встречи, чтобы я рассказал, на чём нужно сделать акцент. Любой проект, помимо его содержания, реализации для благополучателей и так далее, имеет финансовую историю. И, как правило, ребята, которые пытаются что-то реализовать, очень легкомысленно относятся к отражению затрат. А для эксперта, который оценивает заявку целиком, это важная история», – отметил спикер.

По словам Андрея Яковлева, для успешной подготовки грантовой заявки в первую очередь нужно ориентироваться на ту методичку, которую выпускает «Росмолодёжь. Гранты»: там расписано абсолютно всё – от успешной подачи заявки до последующей её реализации.

В грантах, как подчеркнул эксперт, молодёжь видит разные инструменты для развития: «Это и возможность реализовать проект для определённой группы благополучателей, чтобы улучшить их жизнь, но, безусловно, любой социальный проект так или иначе можно попытаться завернуть в «классную конфету» либо социального бизнеса, либо бизнеса вообще».

Главный момент в этой истории – не всегда отлаженная система подачи информации. Иногда молодые люди просто не знают о тех или иных своих возможностях. «Не нужно вещать о таких проектах узкоспециализированной аудитории или на каком-то канале связи, который не смотрит молодёжь. Здесь важно просто достучаться до молодых людей. И такого рода мероприятия, как «День профразвития: найди себя в Псковской области», – это классный способ рассказать ребятам о мерах поддержки», – заметил эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты».

В заключение Андрей Яковлев обратил внимание, что на сегодняшний день молодёжь действительно успешно и активно развивается в бизнесе. Этому способствует как грамотно выстроенная система инструментов поддержки предпринимательства от государства, так и новый взгляд молодых людей на многие вещи, который помогает успешно закрепиться в этой нише.

Мероприятие прошло по программе комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи. Проект «Профразвитие» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Подать заявку на участие в четвёртом сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.