Псковский музей-заповедник предупредил об изменении графика работы

10:17, 19 октября 2026, ПАИ

19 октября часть объектов Псковского музея-заповедника будет закрыта для посетителей. При этом несколько музейных площадок продолжат работу, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

В этот день выходной объявлен в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря, главном здании музея-заповедника, картинной галерее, Поганкиных палатах, Мемориальном музее-квартире Ю. П. Спегальского, Музее-квартире В. И. Ленина, а также в усадьбах Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского и С. В. Ковалевской. Не будет работать и Музей истории города Печоры.

При этом 19 октября посетителей ждут в ансамбле Псковского кремля, Дворе Постникова, Палатах у Сокольей башни (Доме Ксендза), Варлаамовском углу и Покровской башне.

20 октября выходной день будет у Двора Постникова, Палат у Сокольей башни (Дома Ксендза), Мемориального музея-квартиры Ю. П. Спегальского и Музея-квартиры В. И. Ленина.

Перед посещением музеев стоит учитывать этот график, чтобы заранее спланировать маршрут.