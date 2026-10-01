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Псковские лицеисты вступили в ряды «Орлят России»

Торжественная церемония посвящения учащихся начальных классов гуманитарного лицея в «Орлята России» прошла в Доме профсоюзов Пскова. В мероприятии принял участие министр образования региона Александр Сорокин, который лично поздравил ребят с первым шагом в большое сообщество.

В этом году лицей получил особый статус: с сентября он стал флагманской школой программы, что накладывает на педагогов и учеников повышенную ответственность и открывает новые горизонты.

Программа «Орлята России», реализуемая при поддержке «Движения первых» в рамках федерального проекта «Мы вместе» нацпроекта «Молодёжь и дети», призвана с ранних лет воспитывать в детях любовь к Родине, уважение к традициям и стремление к знаниям.

Фото: Андрей Степанов / ПАИ, 11:19, 19 октября 2026, ПАИ
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