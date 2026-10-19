Как в лесу под Псковом искали 78-летнего пенсионера: сложные вводные, слабые хрипы и эвакуация ночью

13:02, 19 октября 2026, ПАИ

Как проходили поиски 78-летнего Дмитрия Таратуты, пропавшего в лесу под Псковом, рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Псковской области. Почти двое суток мужчина провёл без еды и тепла – добровольцы нашли его в лесу ночью 10 октября.

«Вводные сложные: в отряд обратились через сутки после пропажи. Возраст мужчины – 78 лет, особенности здоровья: очень плохой слух и возможная потеря памяти. До конца не было ясно, куда мог уйти пропавший», – рассказала старшая на месте Лидия.

Задачи для добровольцев подготовили как по осмотру СНТ «Черёха», так и по лесной местности. Перед выездом поисковики получили ценную информацию от сотрудников МЧС и скорректировали задачи групп. «Заканчивая свою задачу, мы услышали слабые хрипы и решили проверить направление. В результате мы нашли Дмитрия Михайловича. Живого. Но радоваться было рано. Теперь главной задачей было дождаться помощи и обеспечить безопасную эвакуацию», – поделилась старшая поисковой группы Татьяна.

Около половины третьего ночи, когда в лесу оставались всего две пешие группы, в рации прозвучало: «Найден, жив, нужна эвакуация». Мужчину вынесли из леса силами добровольцев, вскоре на место подъехали спасатели аварийно-спасательной службы и скорая помощь. До прибытия медиков поисковики контролировали сознание Дмитрия Михайловича и просили его не засыпать. «Такие поиски особенно остро напоминают всем нам, что выше человеческой жизни нет другой ценности», – подчеркнула Лидия.

Отряд «ЛизаАлерт» поблагодарил всех добровольцев, которые вышли на поиск в дождь и холод и оставались в лесу до глубокой ночи. Отдельная благодарность – сотрудникам МЧС за информацию, позволившую скорректировать задачи групп, а также сотрудникам аварийно-спасательной службы и скорой помощи за слаженную работу.