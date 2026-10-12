«Папу нашли!»: пропавшего 78-летнего пенсионера из Псковской области удалось разыскать живым

10:47, 12 октября 2026, ПАИ

78-летнего пенсионера, пропавшего в Псковской области, нашли живым. Об этом ПАИ сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Он вышел из дома в СНТ «Черёха» в Псковском районе и не вернулся. Позже стало известно, что поиски завершились удачно.

«Дорогие наши, спасибо вам моё человеческое! Нашли папу!» – написала дочь мужчины в комментариях под публикацией группы отряда в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в Псковской области продолжают разыскивать 78-летнюю Любовь Бырсан (Григорьеву).